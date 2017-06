heute konkret

Tattooentfernung

Die Kunst des Tätowierens hat sich vor langer Zeit, unabhängig von den Völkern auf der Erde, entwickelt. Ewigkeiten waren Tattoos in der westlichen Welt verpönt und galten als Merkmal für Kriminelle, oder Seefahrer.

Doch Ende der 1990er kamen sie wieder in Mode. Jeder wollte ein Tattoo haben und es war chic dieses zu präsentieren. Noch heute hält dieser Trend an - aber viele der Experimentierfreudigen von damlas, sind mit ihrem Tattoo gar nicht mehr glücklich und wollen es am liebsten loshaben.

Onka Takats hat sich angesehen, wie so eine Tattooentfernung vonstatten geht.