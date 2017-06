heute leben

Schweine-Pest | Stargast: Ingrid Brodnig - "Digital Champion" | Lisa Biritz - Schamanin | Schokomus mit frischen Früchten | Vera Purtscher - Architektur & Design | Nestroy-Spiele in Schwechat | Asteroid Day 2017 | Woodstock der Blasmusik | Society: Isabella Großschopf

Durch die Sendung führt Wolfram Pirchner

Stargast: Ingrid Brodnig - "Digital Champion"

2017 wurde Ingrid Brodnig zum „Digital Champion“ Österreichs für die Europäische Kommission ernannt. Nicht nur in ihrer wöchentlichen Kolumne für das Nachrichtenmagazin „Profil“ berichtet sie regelmäßig über das Leben in vernetzen Zeiten, sondern auch in ihrem bereits zweiten Buch „Lügen im Netz“. Wie und mit welchen Mitteln wir alle im Internet tagtäglich manipuliert werden und wie man diese Mechanismen der Manipulation durchschaut, das erklärt uns heute Ingrid Brodnig.