Die skrupellosen Herrscher

Die in HD produzierte „Universum History“-Dokumentation „Die irre Welt der Diktatoren“ von Hendrick Dusollier zeichnet am Freitag, dem 30. Juli, um 22.45 Uhr in ORF 2 einen verhängnisvollen Tag im Leben dreier Despoten des 20. Jahrhunderts nach: Josef Stalin, Idi Amin und Muammar al-Gaddafi.



Grausamkeit, Unverhältnismäßigkeit und Wahnsinn – Facetten, die einem Politiker früher oder später zum Verhängnis werden. Die Persönlichkeiten Stalins, Gaddafis und Idi Amins einen diese Charakterzüge – ans Tageslicht treten sie aber auf ganz unterschiedliche Weise. Alle drei haben keine politische Legitimation, ihre Macht wurde ihnen weder durch Thronfolge noch durch Wahlen offiziell zugesprochen. Umso stärker müssen sie tagtäglich ihr Umfeld, vor allem aber sich selbst, davon überzeugen, dass ihre Aktionen begründet und sie die einzigen sind, die ihr Land in eine harmonische und florierende Zukunft führen können. Jeden von ihnen verfolgt die größenwahnsinnige Paranoia, vom Thron gestürzt und getötet zu werden, bis in den Schlaf. Und jeder von ihnen hat seine eigene zerstörerische Art, damit umzugehen.



Josef Stalin, Herrscher der Sowjetunion: ein kaltherziger und manipulativer Stratege, der seine Todesmaschinerie mit einer rigiden Methodik führte und Millionen Menschen am Gewissen hatte. Sein Neffe, Alexander Allilouiev, kommt im Film zu Wort: Er bezeichnet ihn als ein Monster, das wie ein Computer funktionierte. Ugandas tyrannischer Präsident Idi Amin hingegen, der während seiner 8-jährigen Herrschaft mindestens 300.000 Menschen hinrichten ließ, war impulsiv und abergläubisch – ihn trieb vor allem die Rachsucht an den Engländern. Libyens Staatsoberhaupt Muammar al-Gaddafi wiederum, eitel und egozentrisch, vereinte die Ideologien der beiden Despoten zu einem eigenwillig destruktiven Mix. In seiner Politik zwischen Stalins Sozialismus und Idi Amins Islam verstand und nutzte er die Wirkung von Skandalen und Provokation.