Die Barbara Karlich Show Wie mein Vater, so der Partner

Väter prägen ihre Töchter oft entscheidend und so manches kleine Mädchen stellt fest, dass es später seinen Papa heiraten möchte. Doch wird die Partnerwahl Jahre später auch davon beeinflusst? Wählen Frauen tatsächlich - bewusst oder unbewusst - lieber den bekannten und geliebten Typ Mann, der ihrem Vater stark ähnelt, als einen völlig anderen?

erkennt rückblickend Gemeinsamkeiten zwischen ihrem Vater und ihrem verstorbenen Ehemann. "Mit dem Alter sind sich mein Mann und mein Vater immer ähnlicher geworden. Beide waren belesen, fleißig, sparsam und immer fröhlich." Sie ist der Meinung, dass man sich Ähnlichkeiten beim Partner zum Vater sucht, wenn man mit dem Papa gute Erfahrungen gemacht hat. "Mein Vater ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Er hatte 15 Geschwister. Uns Kindern hat er dann aber viel ermöglicht für die damalige Zeit."

Katharina, 42, Sängerin und Schauspielerin aus Wien,

ist seit 17 Jahren verheiratet und Mutter von zwei Kindern. "Ich habe bewusst nach einem Mann gesucht, der das komplette Gegenteil von meinem Vater ist." Ihren Vater beschreibt sie als extrovertiert, ihren Mann hingegen als ruhig. "Mein Vater steht gerne im Mittelpunkt und hat das Sagen. Ich will keinen Mann an meiner Seite, der mir sagt, was ich zu tun habe. Die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden haben, ist ihr Humor."