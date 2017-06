Seitenblicke

*Ute Bock feiert Jubiläum/*"Minna von Barnhelm" in Perchtoldsdorf/*90 Jahre Justizpalastbrand

Die wohl bekannteste Flüchtlingshelferin Österreichs hat doppelt Grund zur Freude. Ihr Verein feiert sein 15-Jähriges Bestehen, Ute Bock selbst wird 75 Jahre alt. Bei einem Straßenfest in Favoriten wurde beides gebührend zelebriert - musikalische Eigenkomposition mit inbegriffen.

Am 15.07.2017 jährt sich der Brand des Wiener Justizpalastes zum 90. Mal. Die ORF II Serie "Menschen & Mächte" nimmt dies zum Anlass, um die Folgen der "Republik in Flammen" in einer Dokumentation festzuhalten. Die "Seitenblicke" waren bei der Präsentation im Landesgericht dabei.