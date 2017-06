heute konkret

Durch die Sendung führt Minüre Inam

Der Pflegeregress wird abgeschafft. Darauf haben sich SPÖ und ÖVP geeinigt. Der entsprechende Beschluss wird bereits heute vom Nationalrat gefällt. Derzeit sieht das System so aus, dass nicht nur der größte Teil des Pflegegelds und der Pension für Pflege im Heim herangezogen wird, sondern auch allfälliges Privatvermögen der Betroffenen. Selbst bei Schenkungen kann noch einige Jahre etwa auf übertragene Wohnungen zugegriffen werden. Die Länder haben dabei unterschiedliche Regelungen. Das soll künftig nicht mehr möglich sein. Was das für Betroffene und deren Familien bedeutet, das diskutieren wir mit dem Niederösterreichischen Patientenanwalt, Dr. Gerlad Bachinger, im Studio.

In den kommenden Tagen werden die West-, Tauern- oder auch die Inntalautobahn wieder voll mit Reisenden auf ihrem Weg in den Urlaub sein. Stundenlanges Warten und schwitzen bei Schrittgeschwindigkeit stehen dann auf der Tagesordnung. Der Grund ist klar: im Sommer ist Baustellenzeit.

Klimaschutzpreis Junior 2017

Die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Neuen Mittelschule Neukirchen an der Vöckla in Oberösterreich wurden am Dienstag, dem 27. Juni 2017, bei einer Preisverleihung für ihr Projekt „Energie sparen – Frieden bewahren“ von ORF und Umweltministerium mit dem Österreichischen Klimaschutzpreis Junior 2017 ausgezeichnet.

Wir waren bei der Preisverleihung mit der Kamera dabei und haben die schönsten Momente zusammengefasst.