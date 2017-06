heute leben

Wetter zum Ferienstart | Erste Hilfe bei Badeunfällen | Wirtschaft: Gesetzliche Neuerungen | Stargast: Stephanie Fürstenberg | Die Unbezahlbaren: Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs | 300 Jahre Freimaurer Ausstellung | Geschmackslabor: Eis | Boxer von Kittsee | Urlaubs-Lesetipps von den Promis | Tipps für die Blumen- und Pflanzenpflege während des Urlaubs

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Wetter zum Ferienstart Wie das Wetter zum Ferienstart wird, wird uns heute Christa Kummer aus unserer Wetterredaktion verraten.

Erste Hilfe bei Badeunfällen Unser Außenreporter Jan Matejcek ist heute am Ratzersdorfer See in Niederösterreich und lässt sich dort Tipps geben wie man sich am besten bei Badeunfällen verhält und erste Hilfe leisten kann.

Wirtschaft: Gesetzliche Neuerungen In diesen Tagen überschlagen sich die Ereignisse. Die Regierungsparteien setzen kurz vor der Wahl noch etliche Dinge um, über die sie jahrelang gestritten haben. Vor allem im Wirtschaftsbereich. Privatkonkurs, Gewerbeordnung, Beschäftigungsbonus - diese Themen haben uns auch hier in "heute leben" in den letzten Monaten beschäftigt. Und auch der Pflege-Regress fällt. Christoph Varga, Leiter der ZIB-Wirtschaftsredaktion, wird das heute alles genauer erläutern.

Stargast: Stephanie Fürstenberg Stephanie Fürstenberg ist Schlossherrin auf Schloss Weitra, Schauspielerin und gelernte Goldschmiedin. In allen drei Funktionen ist sie am Donnerstag live zu Gast in „heute leben“. Denn beim diesjährigen Festival auf Schloss Weitra ist sie ebenso Gastgeberin wie Mitwirkende im Stück „Rosen in Tirol“, in dem ihr eine Rolle mit goldenem Handwerk förmlich auf den Leib geschrieben wurde.

Die Unbezahlbaren: Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs In der Rubrik „Die Unbezahlbaren“ stellen wir Ihnen jede Woche Menschen vor, die sich um andere kümmern. Stille Helden sozusagen. Unsere Kollegin Elisabeth Engstler besucht hat Veronika Kerschbaum besucht. Die Pensionistin engagiert sich bei der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs und unternimmt regelmäßig Wanderungen mit sehbeeinträchtigten und blinden Menschen.

300 Jahre Freimaurer Ausstellung Verschwiegenheit, mysteriöse Rituale, geheime Zeichen - das sind neben Winkelmaß und Zirkel die wohl wichtigsten Insignien der Freimaurer. Der bekannteste Geheimbund der Welt feiert heuer seinen 300. Geburtstag. Aus diesem Anlass gibt es im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek eine Ausstellung über diese geheimnisvolle Bewegung.

Geschmackslabor: Eis Vanille und Erdbeer – das sind die seit Jahrzehnten beliebtesten Eissorten der Österreicherinnen und Österreicher. Bei einer Umfrage gaben 90% der Menschen an, im Sommer mehrmals die Woche ein Eis zu schlecken. Der Molekularbiologe Fritz Treiber vom Geschmackslabor der Universität Graz erklärt live im Studio, woraus herkömmliches Industrieeis besteht, warum Eis ein besonders sensibles Lebensmittel ist und worauf man achten muss, damit das Eis zuhause nicht zu viele Bakterien abbekommt.

Boxer von Kittsee Den Namen Karl Mildenberger kennen heute nur mehr eingefleischte Fans des Boxsports. Der mittlerweile fast 80-jährige Deutsche war einst Schwergewichts-Europameister und ist auch gegen den großen Muhammad Ali im Ring gestanden. Im Nordburgenland ist sein Name allerdings noch vielen ein Begriff. Denn nach der Karriere Mildenbergers wurde der mittlerweile wieder in Kaiserslautern lebende Champion der "Boxer von Kittsee".

Urlaubs-Lesetipps von den Promis Die Sommerferien stehen vor der Tür. Für viele Menschen ist das jene Zeit, in der sie wieder mehr lesen. Vielleicht trifft das auch auf Sie zu, und vielleicht wissen Sie aber noch nicht genau zu welchem Buch sie greifen sollen? Das Angebot ist riesig - rund 80 000 bis 90 000 Neuerscheinungen im deutschen Sprachraum gab es allein letztes Jahr. Wir haben ein paar Anregungen von Prominenten eingeholt.

Buchtipps Bernhard Aichner: Totenfrau /btb Verlag



Peter M Hudson: Habsburg Empire/ Belknap Harvard Verlag



Thomas Mann: Zauberberg/ Fischer Verlag



Michael Köhlmeier: Geschichten von der Bibel/ Piper Verlag



Simon Sebag Montefiore: Die Romanows/ Fischer Verlag



Thomas Raab: Der Metzger/ Droemer Verlag



Dalquen/ Küssen Inder anders



Stefan Slupetzy: Der Fall des Lemmings; Lemmings Himmelfahrt; Das Schweigen des Lemmings; Lemmings Zorn/ roror Verlag



Mario Giordano: Tante Poldi & der sizilianische Löwe/Bastei Lübbe



Wirtshausführer Österreich 2017/ MediaVerlag



Matthias Weik und Marc Friedrich: Der Crash ist die Lösung/ Bastei Lübbe



Nana Walzer: Die Evolution der Menschlichkeit: Wege zur Gesellschaft von morgen/ Braumüller Verlag

Tipps für die Blumen- und Pflanzenpflege während des Urlaubs Balkon, Terrasse und Garten sind wunderschön. Jetzt in Urlaub fahren? Eigentlich geht das gar nicht. Meist springen ja nette Nachbarn oder hilfreiche Verwandte ein. Aber was, wenn sich keiner findet? Bewässerungssysteme sind die Lösung und die müssen nicht mal teuer sein. Von perfekt bis zu selbst gebastelt gibt es viele Lösungen. Tipp: Alle sollten nur rechtzeitig ausprobiert werden, damit es bei der Rückkehr aus dem Urlaub keine böse Überraschung gibt und mehr dazu verrät uns heute unser Gartengestalter Franz Gabesam.