STÖCKL.

Am 15. Juli vor 90 Jahren brannte der Wiener Justizpalast. Eine Protestkundgebung der Sozialdemokraten gegen den Freispruch von zwei „Frontkämpfern“ durch ein Geschworenengericht, die zwei Menschen im burgenländischen Ort Schattendorf getötet hatten, geriet außer Kontrolle. Demonstranten setzten den Justizpalast in Flammen, die Polizei feuerte mit scharfer Munition in die Menge. 84 Demonstranten und fünf Exekutivbeamte starben. Ein tragisches, historisches Ereignis mit weitreichenden Folgen. Aus diesem Anlass zeigt der ORF ab 21.05 die „Menschen & Mächte“- Dokumentation „Republik in Flammen – Der Justizpalastbrand und seine Folgen“.



Ab 23.05 spricht Justizminister und Vizekanzler Wolfgang Brandstetter über die damaligen Ereignisse, warnt vor einer Aufschaukelung der Emotionen in einer Empörungsgesellschaft und gibt Einblick in seinen politischen Alltag.



Journalist und Moderator Peter Resetarits arbeitet an der Schnittstelle zwischen Justiz und Medien. Als promovierter Jurist weiß er, dass das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen und die juristische Gerechtigkeit oft weit auseinanderklaffen. Entspannung findet der 57-Jährige in den Bergen und als Hobbykicker am Fußballplatz.



ÖFB-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck hat mit ihrem Team einen historischen Erfolg erzielt: Erstmals qualifizierte sich das Frauenfußball-Nationalteam für die Endrunde der Europameisterschaft in den Niederlanden. Mit welchen Vorurteilen ist die Bayern-Legionärin als fußballspielende Frau trotz der steilen Karriere noch immer konfrontiert?



Auch der blinde Extrembergsteiger Andy Holzer hat sein großes Ziel erreicht: Nach drei Versuchen, stand er am 21. Mai am Gipfel des höchsten Berges der Erde, des Mount Everest. Wie ging es dem Osttiroler bei der gefährlichen Tour über die Nordroute, die er neben 3.500 Meter tiefen Abgründen als erster blinder Bergsteiger bewältigt hat?