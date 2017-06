Republic of Doyle - Einsatz für zwei Folge dem Geld

Leslies Vater, ein ehemaliger Cop, stirbt unter mysteriösen Umständen. Begleitet von den Doyles kehrt Leslie in ihre Heimatstadt zurück, um Licht ins Dunkel zu bringen. Kaum dort angekommen, häufen sich die Ungereimtheiten. Wie aus dem Nichts taucht ein angeblicher Halbbruder auf, der auf der Suche nach einem verschwundenen Notizbuch von Leslies Vater ist. Kurz darauf ertappen die Doyles einen Einbrecher im Haus des Toten. Während sie sich an dessen Fersen heften, nimmt der Fall eine dramatische Wendung.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)