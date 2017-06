Seitenblicke Gourmet

Eine Traumfrau in Wien

„Seitenblicke GOURMET“ führt uns heute in den grünen 17. Wiener Gemeindebezirk, direkt mit der Straßenbahnlinie 43 nach Neuwaldegg, ins „Pichlmaiers zum Herkner“.

Gastgeber Martin Pichlmaier begrüßt die in München geborene und in Wien lebende Schauspielerin Barbara Wussow. Sie wurde 1985 in ihrer Rolle als Lernschwester Elke in der TV-Erfolgsserie „Die Schwarzwaldklinik“ einem Millionenpublikum bekannt.

Im Jahr 2018 freut sich das „Traumschiff“ auf ein neues Crew-Mitglied – Barbara Wussow in der Rolle der Hoteldirektorin.

Gemeinsam mit Koch Werner Pichlmaier wird eine „Perlhuhnbrust mit Marchfelder Spargel & Rosmarinerdäpfeln“ zubereitet.