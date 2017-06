heute konkret

Sonnencremen

Auch wenn in den kommenden Tagen das Wetter vielleicht nicht so mitspielen wird, der Sommer ist noch lange und Sonnenhungrige werden genug Zeit haben, sich in die Sonne zu legen.

Wichtig dabei ist, nicht auf den richtigen Sonnenschutz zu vergessen. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat 15 wasserfeste Sonnenschutzmittel verschiedener Preisklassen geprüft - mit überraschend guten Ergebnissen. Nie zuvor habe es eine "sehr gute" Bewertung gegeben, so die Tester. Nun konnte die Bestnote gleich fünfmal vergeben werden.



Experten empfehlen die Menge von etwa drei Esslöffel Sonnenschutzmittel für den ganzen Körper. Auch sollte der Lichtschutz mehrmals pro Tag erneuert werden.