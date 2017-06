WELTjournal + Blauhelme - Gefährlicher Einsatz für den Frieden

Die Blauhelme der Vereinten Nationen sind weltweit für den Frieden im Einsatz- am häufigsten in Afrika. Seit die Vereinten Nationen 1945 gegründet wurden, soll die UNO weltweit für Menschenrechte, Entwicklungsarbeit und Friedenssicherung garantieren. In den letzten Jahren waren die Friedensmissionen allerdings immer wieder in der Kritik.