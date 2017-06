heute leben

Sommersonne - so schützt man sich richtig Der Sommer kann so verführerisch sein, vor allem wenn die Sonne scheint. Für eine wunderschöne, gleichmäßige Bräune nimmt manch einer schon ein sehr langes Sonnenbad in Kauf. Mitunter können die Folgen aber gefährlich werden. Wie schütze man sich also richtig? Das wird uns heute die Hautärztin Dr. Sabine Schwarz erklären.

Leben mit halben Herzen Jedes 100. Kind kommt in Österreich mit einem Herzfehler zur Welt. Besonders schwer trifft es jene, die mit einer verkümmerten linken Herzkammer geboren werden und mit einem halben Herzen leben müssen. Die kleinen Herzpatienten werden am Kinderherzzentrum Linz des Kepler Uniklinikums operiert.

Mag. Sonja Burghard Seit dem Jahr 1241 gibt es den eigenständigen Beruf des Apothekers und die älteste Apotheke Wiens steht seit über 600 Jahren am Stephansplatz. Doch Arzneimittel, vor allem Heilkräuter, wurden natürlich schon seit Urzeiten gegen Krankheiten eingesetzt aber auch teils sehr skurrile Methoden. Heute ein ungewöhnliches Thema für Apothekerin Mag. Sonja Burghard.

Archäologie im Weinviertel "Troja ist überall" wäre ein Titel gewesen, der Ernst Lauermann für sein Buch vorgeschwebt wäre. Es wurde dann - etwas weniger reißerisch, dafür selbsterklärend "Archäologie des Weinviertels", und dieser Teil Niederösterreichs verdient wirklich ein eigenes Archäologiebuch, ist er doch seit der Steinzeit durchgehend besiedelt und verrät so viel über die Geschichte der Menschheit.

Buchtipp:

Ernst Lauermann: "Archäologie des Weinviertels" - Von den Steinzeitjägern bis zu den Kelten

Handgefertigte Möbel Wir haben in der Wachau einen Kunsttischler besucht, der - mit kleinen Umwegen als leitender Manager - am Ende doch noch den Familienbetrieb übernommen hat. Ein happy-end im Dienste der schönen handgefertigten Möbel und eine Seltenheit im Zeitalter der aussterbenden Handwerke.

Mode: Hosenanzüge Wenn Frau in Sakko, Hut und Weste Auftritt dann wirkt das sehr Gentleman-like. Genannt wird das Ganze "Dandy Look" und mit der richtigen Kombination wirkt der Look weiblich und sexy. Wie es garantiert mit dem maskulinen Look klappt, zeigt uns unser Fashion- und Trendscout Wolfgang Reichl.

Ehrung für Riccardo Muti Er ist wohl einer der bekanntesten Dirigenten unserer Zeit. Der Italiener Riccardo Muti. Dem breiten Publikum ist er vor allem durch seinen oftmaligen Einsatz beim Neujahrskonzert bekannt. Gestern Abend bekam der Maestro, der schon viele Ehrungen erhalten hat, den goldenen Johann Strauss verliehen.

Stargäste: Ulrike Beimpold und Georgij Makazaria In der Bühne Baden steht mit Jacques Offenbachs Operette "Orpheus in der Unterwelt" ein wahrer Klassiker dieses Genres auf dem Programm der diesjährigen Sommerarena. Göttervater Jupiter, der Orpheus' Gattin Eurydike aus dem Hades befreien soll, ist kein Geringerer als Russkaja-Frontmann Georgij Makazaria. Er agiert unter der Regie von Ulrike Beimpold. Die Premiere war am Freitag. Wir freuen uns auf unsere Stargäste Ulrike Beimpold und Göttervater Jupiter Georgij Makazaria.