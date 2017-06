Eltern allein zu Haus: Frau Busche Letzter Teil der spritzigen Komödientrilogie

Seit Jahren schon sind Katrin (Anna Schudt) und Daniel (Oliver Mommsen) ein geschiedenes Paar. Doch während er bereits eine neue Familie hat, ist Katrin immer noch Single. Als der gemeinsame Sohn Eric auszieht, nimmt Katrin nun endlich ihr eigenes Glück in die Hand.

Empty-Nest-Komödie mal drei Ein ungewöhnliches TV-Projekt erwartet die Zuseher an drei Mittwoch-Abenden auf ORF2: Die Familienkomödien erzählen aus drei Perspektiven von Eltern, für die nach der Matura der Kinder ein neuer Lebensabschnitt beginnt - mit großen Hoffnungen und unerwarteten Turbulenzen. Alles scheint jetzt möglich: Samba tanzen, nach Rio reisen oder mal wieder spontan ins Kino gehen. Doch so viel Freiheit hat auch ihre Tücken und weicht oft der ernüchternden Wahrheit, dass die traute Zweisamkeit erst wieder mühsam erlernt werden muss.

"Frau Busche" Zum Abschluss der Trilogie „Eltern allein zu Haus“ krempelt Anna Schudt als „Frau Busche“ ihr Leben völlig um und eröffnet ihre eigene physiotherapeutische Praxis. Auch wünscht sich die Alleinerziehende nach dem Auszug ihres Sohnes Eric endlich wieder einen Partner – und stürzt nichtsahnend eine andere Frau in eine Ehekrise. Christina Große, in den ersten beiden Filmen als Psychotherapeutin Sybille Merz in der Rolle der pointieren Beobachterin, gerät wie „Die Schöders“ und „Die Winters“ nun selbst in Turbulenzen. Mit überraschenden Wendungen erzählt diese Familienkomödie die dritte Variante vom Leben nach den Kindern, diesmal mit einer Patchworkfamilie als Ausgangspunkt. Der Fernsehfilm hält dazu eine feine Balance zwischen klugen Beobachtungen und temporeichem Humor.

Inhalt - Teil drei Katrins Leben ist eine einzige Baustelle. Seit der Scheidung von ihrem Mann Daniel zieht die Physiotherapeutin den gemeinsamen Sohn Eric allein groß, kümmert sich um ihren Vater und arbeitet an der Eröffnung einer eigenen Praxis. Eine neue Partnerschaft hat da eigentlich gar keinen Platz. Als Katrin bei Erics Auszug endlich wieder Schmetterlinge im Bauch spürt, ist ihr heißgeliebter Schwarm ausgerechnet ein unglücklich verheirateter Scheidungsanwalt mit Familienanhang. Turbulenzen sind also vorprogrammiert.



DARSTELLER

Anna Schudt (Katrin Busche)

Tim Bergmann (Stefan Hartmann)

Oliver Mommsen (Daniel Busche)

Christina Große (Sybille Merz)

Silja von Kriegstein (Julia)

Sven Gielnik (Eric Buschne)

Walter Sittler (Matthias Winter)

Susanna Simon (Tanja Winter)

Harald Krassnitzer (Bernd Schröder)

Ann-Kathrin Kramer (Sabine Schröder)

REGIE

Josh Broecker

DREHBUCH

Nina Bohlmann

KAMERA

Peter Joachim Krause

MUSIK

Siggi Müller

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?