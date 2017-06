Die Barbara Karlich Show Im nächsten Leben werde ich eine Frau

Manche von Barbaras Gästen sehen viele Vorteile im Frausein. Angehörige des weiblichen Geschlechts können ihre Attraktivität voll zur Geltung - und Männer damit um den Verstand bringen - und sich so manche Bevorzugung sichern, meinen sie. Dass Frauen sowohl auf körperlicher als auch psychischer Ebene mehr Möglichkeiten haben, kann sich auch mancher Mann vorstellen.

liebt es eine Frau zu sein. "Im nächsten Leben will ich unbedingt wieder eine Frau sein und wenn ich als Frosch wiedergeboren werde, dann bitte als Frau Frosch!" Zu sehr liebt es Maya sich ihrer Weiblichkeit und den damit verbundenen Vorzügen und Chancen hinzugeben. Sie meint: "Ich genieße die Möglichkeiten, die wir Frauen haben und liebe schöne Kleider, gute Parfums und tolle Kosmetik. Das ist meine Leidenschaft und Berufung. Nie würde ich tauschen wollen.

Walter, 50, Bankangestellter aus Niederösterreich,

wäre gerne für einen Tag eine Frau. "Und das am Strand von Lignagno", meint Walter. "Dann könnte ich endlich hautnah erfahren, wie es ist, in jedes Geschäft zu gehen, bunte Kleider zu probieren, aber nichts kaufen zu müssen." Was Walter auch neugierig macht, ist die weibliche Lust. "Als Frau würde ich es nutzen, Höhepunkte vorspielen zu können. Da haben die Frauen eine gewisse Macht über uns und das macht uns Männer nervös und unsicher."