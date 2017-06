Gainsbourg - Der Mann, der die Frauen liebte ("Gainsbourg")

Popstar - Poet - Provokateur! Märchenhaft fantastische, preisgekrönte Biografie des leidenschaftlich wilden Lebens von Serge Gainsbourg. Éric Elmosino brilliert in der Darstellung der exzentrischen Pop-Ikone der 1960er Jahre - Stars wie Laetitia Casta überzeugen mit ihren gesanglichen Interpretationen. Joann Sfar ermöglicht mit der Verfilmung seiner Graphic Novel einen gewagten Blick hinter die öffentliche Maske eines schillernden Genies.

Basierend auf seiner Graphic Novel inszenierte der französische Comiczeichner Joann Sfar eine originelle Hommage an sein im Jahre 1991 verstorbenes Jugendidol Serge Gainsbourg. Der exzentrische Musiker, der als großer Frauen-Verführer galt und gerne provozierte, schockierte im Jahre 1984 die Öffentlichkeit, als er vor laufenden Kameras einen 500-Franc-Schein verbrannte, um gegen die hohen Steuern in Frankreich zu protestieren.

Inhalt

Der als Lucien Ginsburg geborene Serge Gainsbourg musste sich als Sohn russisch-jüdischer Immigranten schon in dem von den Nazis besetzten Frankreich durchschlagen. Das Klavierspielen war ihm zunächst durch den Zwang seines Vaters vergällt. Als es mit der Malerei aber nicht klappen wollte, brachte ihn der Schriftsteller Boris Vian zur Musik zurück. Stars wie Brigitte Bardot, Juliette Gréco und Jane Birkin suchten die Nähe des exzentrischen Künstlers und interpretierten seine Lieder. 1969 veröffentlichte er mit Jane Birkin wohl seinen bekanntesten Song: 'Je t'aime... moi non plus'.



