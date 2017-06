Sturm der Liebe Teil 2717

Desirée ist außer sich vor Wut. Obwohl der Video-Blog über den Fürstenhof eigentlich ihre Idee war, soll Nils die Moderation übernehmen. Um ihren Rachegelüsten Genüge zu tun, will sie ihm die Aufgabe so schwer wie möglich machen. So lautet jedenfalls der Plan. Beim gemeinsamen Dreh lässt sich aber kaum verbergen, das die zwei eine gewaltige Schwäche füreinander haben. Charlotte lässt der Gedanke, einen verschollenen älteren Bruder zu haben, keine Ruhe mehr und sie beschließt, Ausschau nach ihm zu halten.