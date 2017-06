Zeit im Bild

Die SPÖ überstimmt erstmals den Regierungspartner ÖVP bei der Uni-Finanzierung trotzdem verhandeln SPÖ und ÖVP weiter über die Finanzierung der Abschaffung des Pflege-Regresses / Bei der Gewerbeordnung konnte sich die Regierung einigen – sie kommt morgen ins Parlament / Immer mehr Flüchtlinge kommen in Italien an – daher droht Italien mit der Sperre der Häfen / Angriff mit einem Helikopter auf ein Gericht in Caracas / Von der weltweiten Cyber-Attacke ist auch Österreich betroffen / Die Geschäftsmieten in der Innenstadt von Wien werden immer höher – daher müssen auch Traditionskaffeehäuser zusperren / Laut einem OGH-Urteil müssen Banken die Negativzinsen an ihre Kunden zurückzahlen / „Die Verführten“: der neue Film von Sofia Coppola