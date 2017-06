Universum Undercover unter Tieren – Teil 2: Klugen Köpfen auf der Spur

Die Hinterlist der Drongos

Womöglich noch schlauer agiert der Drongo, ein Singvogel, in der Kalahari in Südafrika: Er lässt die Erdmännchen für sich arbeiten. In Teil zwei der vierteiligen „Universum“-Serie „Undercover unter Tieren“ sind John Downers täuschend ähnliche Tierpuppen am Dienstag, dem 27. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 2 „Klugen Köpfen auf der Spur“ und halten mit ihren Kamera-Augen fest, wie intelligent und lösungsorientiert Tiere handeln.



Eine ganze Reihe nachgebauter Wildtiere mit Hi-Tech-Innenleben hat das Team um John Downer für die BBC-Serie (Bearbeitung: Jutta Karger) aufgeboten. Teil drei der BBC-Produktion – „Gemeinsam statt einsam‘“ (4. Juli) – widmet sich dem Teamwork in der Tierwelt. Die vierte und letzte Folge – „Bei Komödianten und Chaoten“ (11. Juli) – beweist, dass es auch unter Tieren nicht ausschließlich um die ernsten Dinge des Lebens geht.



Einen Drongo als Nachbarn zu haben ist für Erdmännchen eigentlich von Vorteil: Der Vogel ist immer wachsam – und wenn er einen Greifvogel nahen sieht, warnt er auch die Erdmännchen verlässlich mit seinem durchdringenden Schrei. So können sie sich rechtzeitig in ihren unterirdischen Bauten verstecken. Dabei lassen sie oft frisch erbeutete Insekten und andere Leckerbissen zurück. Die holt sich dann der Drongo. Und weil diese Methode so gut klappt, wendet er seinen Warnschrei gelegentlich auch an, wenn gar kein Fressfeind in der Nähe ist. Die Erdmännchen fallen auf diesen falschen Alarm aber nicht oft herein – und dann setzt der schlaue Vogel sein ganz besonderes Talent ein: Er verstellt seine Stimme und imitiert den Warnruf der Erdmännchen. Die eigenen Artgenossen nehmen Erdmännchen immer ernst; sie fliehen und die fetten Bissen bleiben – wie die mit Kameras ausgestatteten Tier-Attrappen von John Downer dokumentieren – für den Drongo übrig.