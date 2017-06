heute konkret

Durch die Sendung führt Marvin Wolf

Mitbringsel

Den Traum vom Urlaub in fernen Ländern, am Strand bei Sonnenschein, den verwirklichen sich viele Menschen. Der Tourismus boomt, obwohl sich die beliebtesten Reiseziele in den Jahren verändern. Am Urlaubsort ist man entspannt, verträumt und oft sitzt die Geldbörse etwas lockerer als sonst. Mitbringsel gehören für viele Menschen zur Pflicht. Geflauft wird aber oft auch Verbotenes, das gar nicht nach Österreich eingeführt werden darf.

Markus Waibel informiert heute, was man besser nicht ins Gepäck tun sollte, um Strafen zu vermeiden.