Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Klimaanlagen sind ein Segen an heißen Tagen - aber nur, wenn sie auch richtig eingestellt und gewartet sind. Darauf weisen Fachleute angesichts der sommerlichen Hitze hin. Denn mit mangelnder Wartung kann die Klimaanlage zum Beispiel im Auto zur Bakterienschleuder werden.

Seit mehr als 25 Jahren widmet sich die Diakonie Österreich der Integrationsarbeit mit Flüchtlingen. In jüngster Zeit eine zunehmend schwierige Aufgabe, der sich die Diakonie nun von der spielerischen Seite zu nähern versucht - mit einem Integrations-Memory, das heute erstmals präsentiert wurde. Diakonie-Direktor Michael Chalupka ist heute bei uns zu Gast und hat das Spiel gleich mitgebracht.

Wie intelligent sind Tiere? Dieser Frage geht heute wieder Universum nach: mit Hilfe von Tier-Attrappen, die fast so aussehen und agieren wie echte - und die auch ihre lebendigen Verwandten verwirren. Ihre eingebauten Kameras bescheren uns unglaubliche Aufnahmen.

Dass auf dem Schießplatz des Bundesheeres in der Ramsau bei Molln Geschütze abgefeuert werden, ist nichts Ungewöhnliches. Jetzt waren bei einem wissenschaftlichen Experiment ganz besondere Waffen im Einsatz. Geschütze, wie sie schon zur Zeit der Römer vor mehr als 2000 Jahren verwendet wurden.

Jetzt nehmen wir einen kräftigen Schluck Wein, aus Vorarlberg. Sie haben richtig gehört: Es gibt Wein aus Vorarlberg. Und in Sachen Wein ist Vorarlberg wirklich ein Ländle: Gerade einmal 20 Hektar werden kultiviert und es gibt einen einzigen Vollerwerbswinzer - und den haben wir besucht.

Bart, Brille und Schirmkappe. Das sind die Markenzeichen des smarten deutschen Sänger und Songwriters Mark Forster. Gerade war er noch mit "Chöre" in den Hitparaden, schon legt er mit dem nächsten Hit nach, und den präsentiert er uns "Sowieso" live und unplugged.

Eva Poleschinski - Ascot Mode

Außergewöhnliche Mode an einem dafür ungewöhnlichen Ort wurde gestern fotografiert - am Gelände der Wiener Freudenau stand gestern Mode von Eva Poleschinksi im Focus - zum Glück luftig leicht bei diesen Temperaturen - und so posierten Model und Pferde völlig umkompliziert vor der Kamera.