Thema



- 71 tote Flüchtlinge – der Schlepperprozess

- Brandgefahr – Nachwuchsprobleme bei der Feuerwehr

- Zwei Buben fast ertrunken – wie sie doch gerettet wurden

- Laura Bilgeri in Hollywood - ihr Weg nach oben

71 tote Flüchtlinge – der Schlepperprozess

In Ungarn hat der Prozess gegen jene elf Schlepper begonnen, die für diesen Massenmord verantwortlich sein sollen. Ihnen droht lebenslange Haft. Den Prozess verfolgt auch die Syrerin Nahed Alaskar. Ihr Mann Hasan ist eines der Opfer. Im THEMA-Interview mit Eva Kordesch erzählt sie von der Angst um ihren Mann und ihre Trauer, den Lügen der Schlepper und wie sie jetzt mit ihren Kindern zurechtkommt.

Spendenkonto für Familie Alaskar: RBI Raiffeisen Bank International

BIC: RZBAATWW

IBAN: AT16 3100 0004 0405 0050

Kennwort: Nahed

Brandgefahr – Nachwuchsprobleme bei der Feuerwehr „Wir haben unsere Feuerwehr schließen müssen, weil wir keine aktiven Mitglieder mehr hatten,“ sagt Ernst Simitz, Bürgermeister von Tschanigraben. Die Nachbargemeinde musste den Feuerschutz übernehmen. Immer weniger begeistern sich für das Ehrenamt.

„Wir sind froh, dass in den Neunzigern die Feuerwehr auch für Frauen geöffnet wurde“, sagt Franz Resperger von der Landesfeuerwehr Niederösterreich. „Sie leisten dieselbe Arbeit wie die Männer und retten so manche Dorffeuerwehr vor dem zusperren“. Christoph Seibel hat für THEMA nachgefragt, wie es um die Freiwillige Feuerwehr in Österreich bestellt ist.

Zwei Buben fast ertrunken – wie sie doch gerettet wurden „Er lag mit dem Kopf nach unten, in zehn Metern Tiefe, am Grund des Neufeldersees“, erzählt Tauchlehrer Günter Lorenc. Er hat den 14jährigen Morteza Mohammad Omar im Sommer letzten Jahres geborgen, 41 Minuten nachdem dieser untergegangen war. Heute geht Morteza wieder in die Schule.

„Mein Sohn ist zwanzig Minuten in der eiskalten Fischach getrieben“, sagt Herbert Strumegger aus Salzburg. Heute ist der dreijährige Thomas wieder fröhlich. Wie wird das Unmögliche möglich? Bei beiden Buben wurde die sogenannte Kühlungstherapie angewandt. „Dabei wird die Körpertemperatur des Patienten für längere Zeit herabgesetzt“, erklärt Professor Alexander Rokitansky vom Wiener Donauspital, der gemeinsam mit seinem Team weltweit führend in dieser Methode ist. Markus Stachl hat die Experten und die beiden Buben bei ihren Familien besucht.

Laura Bilgeri in Hollywood - ihr Weg nach oben Die Österreicherin Laura Bilgeri sorgt in Hollywood für Aufsehen. Die 22 Jahre alte Tochter von Reinhold Bilgeri hat ihre erste Hauptrolle in einer Hollywood-Produktion bekommen. Im Science- Fiction-Film „The Recall“ spielt sie an der Seite von Filmstar Wesley Snipes.

Jetzt feierte der Film seine Premiere in Los Angeles, Ende des Jahres kommt er in die österreichischen Kinos. „Ich habe keinen Plan B im Leben“, sagt Laura Bilgeri. Sie ist mit 18 Jahren nach Los Angeles gezogen, um ihren Traum von der großen Schauspielkarriere zu verwirklichen. Konrad Weixelbraun hat Laura Bilgeri in Hollywood getroffen.