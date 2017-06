Restless ("Restless")

Ebenso unkonventionelles wie zutiefst berührendes Liebesdrama von Oscarpreisträger Gus Van Sant ('Milk'). Mia Wasikowska ('Alice im Wunderland', 'Crimson Peak') und Newcomer Henry Hopper, der Sohn von Dennis Hopper, beeindrucken in der mitreißenden Mischung aus 'Harold und Maude' und 'Love Story'.



Enoch ist seit dem Unfalltod seiner Eltern aus der Spur geraten und bespricht sich mit einem Geist namens Hiroshi. Statt wie Gleichaltrige auf Partys zu gehen, besucht er lieber regelmäßig Trauerfeiern. Als er deshalb bei einem Gedenkgottesdienst in eine missliche Situation gerät, zieht ihn die lebensfrohe Annabel charmant aus der Affäre. Auch sie trägt schicksalshaft ein Geheimnis mit sich. Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt. Die Zeit, die ihnen bleibt, wollen Enoch und Annabel der Liebe ihres Lebens widmen.