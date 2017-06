Report

Wo liegen die Missstände tatsächlich? Alexander Sattmann und Katja Winkler fragen nach: Was ist nötig, damit Kleinkinder die deutsche Sprache gut erlernen und was soll die Politik tun? Live im Studio diskutieren dazu Heidemarie Lex-Nalis, Sprecherin der Plattform des Elementarpädagogischen Netzwerks EduCare, und Soziologe Kenan Güngör.

Auch in Österreich, etwa in Wien oder Graz, werden die Grenzwerte für Stickoxide häufig überschritten, Gesundheitsexperten und Interessengruppen fordern auch hier entsprechende Maßnahmen, während Vertreter der Autobranche auf bessere Abgasreinigung oder Energieeffizienz setzen. Was hält die Politik in Österreich von Fahrverboten für Dieselautos? Yilmaz Gülüm und Patricia Spieß berichten.