Sturm der Liebe Teil 2716

Charlotte erhält freudigen Besuch. Ihr ehemaliges Kindermädchen lässt sich überraschend am Fürstenhof blicken und offenbart Unglaubliches. Offenbar hat Charlotte einen älteren Bruder, von dessen Existenz sie bislang nichts wusste. Ella gerät in Widerstreit mit ihren strengen Vorsätzen, als sie wiederholt sinnliche Träume von William einholen. Obwohl sie bis zur Hochzeit enthaltsam leben wollte, fühlt sich Ella dermaßen stark zu William hingezogen, dass sie ihr Gelübde am liebsten auf der Stelle brechen würde.