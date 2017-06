Seitenblicke

*Halbfinale bei den Emmy Awards 2017

Was die Oscars für die Filmbranche sind, das sind die International Emmy Awards für die Fernsehbranche. Als Einstimmung auf die Semifinal-Jurierung in Wien fand ein Cocktail-Abend im Palais Schönburg statt. Ob Österreich einen Preis erhält - das wird im September in New York entschieden.