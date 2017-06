Die Freimaurer - Die Wahrheit über den Geheimbund

Ein Geruch von Geheimnis umweht die Freimaurer bis heute. Dabei standen hehre Ideale an der Wiege dieser Vereinigung: nichts weniger als die Durchsetzung von Humanität, Freiheit und Gleichheit in der Gesellschaft.

Zum heurigen 300. Gedenkjahr der Gründung der ersten Freimaurerloge untersucht Wolfgang Winkler in dieser Dokumentation, welche Wirkung das freimaurerische Gedankengut in Österreich und in Deutschland gehabt hat.