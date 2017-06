Weißblaue Geschichten Die Vier vom Revier/Ein Kraut für die Liebe?

"Wenn das Glück sich nicht von alleine einstellen will, dann muss man ihm eben auf die Sprünge helfen", nach diesem Motto handeln vier Polizeibeamte in einem kleinen Dorf, deren Revier mangels Arbeit geschlossen werden soll. Sie machen das freilich nicht ganz so geschickt, dass die Polizeipräsidentin, der sie ihre Existenzberechtigung beweisen wollen, ihre Tricks nicht durchschaute. Aber kommt Zeit kommt Rat und möglicherweise auch das Verbrechen ins Dorf. Und auch Maria, die sich durch selbstgebraute Kräutertränklein Ansehen erworben hat, ist nicht gewillt, zuzuschauen, wie Wolfgang und Stefanie, die bereits als halbe Kinder ineinander verliebt waren und sich nun nach Jahren erstmals wieder sehen, vor ihrem Liebesglück davon laufen. Aber ist die Kluft zwischen einer mittlerweile erfolgreichen Schriftstellerin und einem schüchternen Dorfschreiner und Schnitzer nicht doch zu groß? Maria greift zunächst vergeblich zu allerhand Listen, um die beiden zusammen zu bringen. Aber vielleicht kennt sie ja doch noch ein Kraut für die Liebe?

Koproduktion Lisa Film/ORF/ZDF