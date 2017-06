heute leben

Hai-Alarm | Traumberuf "Werkelmann" | Medizin: Blasenentzündung | Bandscheiben-Ersatz | Schloss Schrattenthal | Elisabeth besucht die Botschaft der Niederlande | Junges Design aus Österreich: Nandita Shroff | Lipizzaner-Gala in Heldenberg | Stargast: Frank Hoffmann

Durch die Sendung führt Verena Scheitz

Hai-Alarm

Traumberuf "Werkelmann" Vor knapp 200 Jahren hat es in Wien etwa 800 Werkelmänner gegeben, die mit ihrem kleinen Orgelwerk jung und alt musikalisch begeisterten. Heute gibt es in Österreich nur noch eine Handvoll von ihnen. In Wolfsgraben bei Wien lebt ein Werkelmann dafür um so mehr seinen Traumberuf.

Medizin: Blasenentzündung Brennende, stechende oder ziehende Schmerzen beim Wasserlassen und ein starker Druck im Unterbauch sind Anzeichen für einen Harnwegsinfekt bzw. eine Blasenentzündung, die gerade jetzt im Sommer durch nasse Badekleidung noch gefördert werden kann. Dazu begrüßen wir heute bei uns Univ-Prof. Dr. Siegfried Meryn.

Bandscheiben-Ersatz Starke Schmerzen und Lähmungserscheinungen sind typische Symptome eines Bandscheibenvorfalls, die oft nur noch mit einer Operation behoben werden können. In seltenen Fällen muss die Bandscheibe komplett ersetzt werden. Im Orthopädischen Spital Speising wird deshalb einem biologischen Banscheibenersatz aus körpereigenem Gewebe geforscht.

Schloss Schrattenthal Schloss Schrattenthal hat in jedem Jahrhundert entscheidend die niederösterreichische Landesgeschichte mitgeschrieben. Seit vier Generationen befindet es sich in privater Hand der Familie Schubert, die es wie ein Kleinod in Schuss halten. Nicht von ungefähr war es immer der Drehort von 'Julia, eine ungewöhnliche Frau' und darf, in Zusammenhang mit der angeschlossenen Landwirtschaft, als ein Kirschenzentrum Österreichs bezeichnet werden.

Elisabeth besucht die Botschaft der Niederlande Was haben Holländer und Komponist Richard Strauss gemeinsam? Mehr als Sie denken würden, denn in Wien teilen Sie sich sozusagen ein Gebäude. Das historische "Richard Strauss-Schlössl" ist seit mehr als 50 Jahren Sitz der niederländischen Botschaft in Wien. Unsere Kollegin Elisabeth Engstler war dort zu Besuch.

Junges Design aus Österreich: Nandita Shroff Stoffe wie aus 1001 Nacht, raffinierte Schnitte und mulitfunktionale Desgins sind die Spezialität der Designerin Nandita Shroff. Mit ihrem Label "NShroff" kreiert sie Mode nach indischem Vorbild und ehrt so ihre Wurzeln. Wie das genau zusammenpasst und aussieht zeigt sie uns heute.

Lipizzaner-Gala in Heldenberg Sie zählen zu den Botschaftern Österreichs - die weltberühmten Lipizzaner der Spanischen Hofreitschule. Gestern präsentiert das weiße Ballett unter den Pferden die "Hohe Schule" der klassischen Reitkunst in ihrer Sommerresidenz vor tausenden Menschen. Der einsetzende Regen konnte gestern den Auftritt unter freiem Himmel nicht verhindern - alle Pferde, Reiter und das Publikum hielten bis zum Ende durch.

Stargast: Frank Hoffmann Unseren heutigen Stargast kennen Sie aus der ORF-Sendung "Trailer", von der Bühne des Burgtheaters, von Rollen aus Film und Fernsehen und vor allem kennen Sie seine unverwechselbare samtige Stimme. Seit 2001 ist er künstlerischer Leiter des Güssinger Kultursommers. Heuer steht ein Komödien-Klassiker auf dem Programm, Pension Schönner, äh Schöller. Wir freuen uns Frank Hoffmann heute bei uns begrüßen zu dürfen.