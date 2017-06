Wege zum Glück Kapitel 345

Seit Ben weiß, dass Max es war, der Nina seinerzeit verlassen wollte, glaubt er nicht mehr an eine gemeinsame Zukunft. Aus Unsicherheit zeigt er Nina vorerst die kalte Schulter. Auch Nina steckt in einem Dilemma und weiß nicht, was sie tun soll. Völlig überraschend hat Max ihr seine Liebe gestanden, doch ihr Herz gehört eigentlich Ben. Anstatt ihr Problem offen anzusprechen, igelt Nina sich ein.



Koproduktion ZDF/ORF