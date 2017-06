Das Wochenmagazin für die burgenländischen Kroaten mit folgenden geplanten Themen:

*) 60 Jahre Tamburica Klingenbach

*) 60. Geburtstag Dorothea Zeichmann

*) Kinderwallfahrt in Wulkaprodersdorf

*) Teaser GuMo Österreich in Oslip

*) Serie: Kräuterfee Irene Buczolich

*) Karibik-Party in Kleinwarasdorf



Moderation: Melanie Balaskovics

Redaktion: Jurica Csenar

Bis 14.00 Uhr