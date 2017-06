Das Wochenmagazin für die Kärntner Slowenen mit folgenden Themen: *) Um Projekte in Österreich und Slowenien ging es bei der 13. bilateralen Bürgermeisterkonferenz, die in Šentilj in der slowenischen Steiermark stattfand



*) Ein grenzüberschreitender Begegnungstag der Schulen und Kindergärten als Grundstein für eine künftige Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen im Alpe-Adria Raum



*) Bei der bereits siebenten Ausgabe des slowenischen Schreibwettbewerbs "Pisana promlad" wurden aus über 800 Einreichungen die 15 besten Texte prämiert



*) Bauernkalender 2017: Am Hof der Familie Cik in Kleindorf bei St.Kanzian/Mala vas pri Škocjanu werden ganz auf biologische Weise Salat und Gemüse angebaut





*) Fußball in Kärntens Unterhaus: Die Mannschaft aus St.Jakob/Šentjakob spielt in der kommenden Saison zum ersten Mal in der Kärntner Liga



Moderation: Magdalena Kropiunik

Redaktion: Marijan Velik

Bis 14.00 Uhr