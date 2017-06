Anl. d. 75. Geb. v. Friedrich von Thun am 30.6.2017:

Der Münchner Star-Anwalt Richard Bär ( Hans Sigl ) kehrt dem Stadtleben den Rücken. Zurück in seiner bayerischen Heimat ist es mit der erhofften Ruhe aber nicht weit her: Die Tochter einer alten Bekannten braucht dringend seine Hilfe. Angeblich hat sie ihren Freund auf dem Gewissen...

Von seiner renommierten Kanzlei in München gefeuert und auf der Suche nach einem Neuanfang kehrt der verwitwete Top-Anwalt Richard Bär (Hans Sigl) in sein Heimatdorf zurück und bildet mit seinem Vater, dem Dorfpolizisten Walter Bär (Konstantin Wecker) ein ebenso streit- wie unschlagbares Team. Gleich ihr erster Fall entpuppt sich als ziemlich vertrackt, als Bär die Verteidigung der jungen Anne (Henriette Richter-Röhl) übernimmt, die ihren Freund Jonas erstochen haben soll. Mit dabei in der erlesenen Schauspielriege ist ebenfalls Friedrich von Thun als mächtiger Chef der "Bernhuber-Quelle" und Vater des Opfers.