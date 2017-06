Aufgetischt am Sonntag Göttweig

Stift Göttweig ragt von weitem hoch in den Himmel, als Zeichen weiträumiger Bedeutung. Im Stift selbst hütet Pater Gregor die ältesten Graphiken und Inkunabeln wie seinen Augapfel. Die Lössböden um Göttweig und der klimatische Einfluss der Donau sind die besten Voraussetzungen für erstklassige Weine. Und dass eine Begegnung mit ebendiesem Wein in bester Erinnerung bleibt, liegt in der Verantwortung von Ilse und Josef Maier und ihrem Bio-Weingut Geyerhof.