Der Bulle von Tölz - Malen mit Vincent

Benno ist ausnahmsweise recht angetan von den Pensionsgästen seiner Mutter, vor allem von der aufreizenden Katja, die ihm schöne Augen macht. Um so entsetzter ist er, als er bald die Leiche der lebenslustigen jungen Frau inspizieren muss, die am Fuße einer Felswand gefunden wird. Vincent hatte die ganze Gruppe mit ins Gebirge genommen, wo alle das bereits Gelernte umsetzen und Gebirgslandschaften malen sollten. Augenscheinlich hatte sich Katja zu nahe an einen Abgrund gewagt und war gestürzt. Doch obwohl alles für einen lupenreinen Unglücksfall spricht, meldet Sabrina Zweifel an ...

Kurzinhalt

