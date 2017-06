Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener in Asien Indien vegetarisch

Die vegetarische Küche hat in Europa immer mehr Anhänger. Besonders beliebt ist die indische Küche, die ja viele fleischlose Rezepte kennt. Was haben die europäische und die indische vegetarische Küche gemeinsam? Diese Frage stellt sich Sarah Wiener und reist nach Indien in jenen Bundesstaat, dessen Küche rein vegetarisch ist: nach Gujarat im Nordwesten des Landes.

Hier hat Mahatma Gandhi gelebt und für seine politischen Ziele gekämpft. Zu seinen Ehren ist Gujarat vegetarisch. Bhavnagar ist die viertgrößte Stadt von Gujarat und auf den Straßen gibt es jede Menge Mopeds und Kühe - für Sarah eine ungewohnte Erfahrung einer Kuh ausweichen zu müssen. Am Markt macht sie die erste Bekanntschaft mit jenem Gemüse, in dessen Export Indien weltweit führend ist: der Kichererbse.



Mit dem Zug geht es ins Hinterland und zwar in das dreitausend-Seelen-Dorf Fedra zu Familie Singh, die hundertprozentig vegetarisch lebt. Sahdev Singh nimmt Sarah mit auf die Kichererbsenfelder und mit einem Busch der kleinen grünen Pflanzen kommt Sarah zurück zu den Frauen des Hauses. Es geht ans Erbsen auslösen und dann mit Schwiegertochter Usaha Ba ans Kochen von Chana Ki Sabji, einem Kichererbeseneintopf mit viel Chili.

Neben der Kichererbse ist in der vegetarischen Küche Indiens auch der Zucker unverzichtbar! Es gibt kaum ein Rezept ohne Zucker und es gibt eine Süßspeise, die bei besonderen Anlässen verschenkt wird: Khoya. Die Milch dazu kommt von Zeburindern. Pradeep Sinh von einer Bauernkooperative erklärt Sarah die Mutterkuhhaltung bei der die Kälber bis zum Alter von vier bis maximal sieben Monaten Muttermilch trinken können. Und da Kühe im Hinduismus heilig sind, werden sie, auch wenn sie keine Milch mehr geben, bis zum Lebensende versorgt. Baiju Mehta ist Leiter der Fabrik, in der Khoya hergestellt wird, und er zeigt Sarah wie es produziert wird.



In die erhitzte Milch kommt Zucker – auf 20 Liter Milch etwas mehr als 1,5 Kilo – und wird 10 Minuten geköchelt. Die Milch-Zucker-Mischung wird in große Töpfe gegossen und über offenem Feuer mit der Hand geschlagen und somit eingedickt. Die noch etwas feuchte Masse wird in einer Presse in kleine Formen gebracht. Mit dem firmeneigenen Stempel versehen rastet sie für 12 Stunden im Kühlhaus.

Sarah ist bei Familie Mehta zum Abendessen eingeladen und Frau Barshana Mehta hat ihr süßes Lieblingschutney mit Koriander vorbereitet. Serviert wird es mit Dhokla, eine Art Kuchen aus Reis- und Linsenmehl mit verschiedenen Gewürzen im Rohr gebacken.



Sarahs letzte Station ist das Rangoli Park, ein Luxusrestaurant außerhalb von Gujarat. Küchenchef Shanker Basnet kocht fast ausschließlich vegetarisch und bereitet mit Sarah Undhiyu mit Muthia zu. Dabei handelt es sich um frittierte Knödel aus Kichererbsenmehl, jede Menge Gemüse in einer speziellen gesüßten Soße und Puri, eine Art frittierte Fladen. Für Sarah ist die vegetarische Küche Gujarats eine neue - unerwartete - Erfahrung: „köstlich, scharf, süß und fett“.

Rezepte UNDHIYU MIT MUTHIA

Für Muthia eingeweichten Klee ausdrücken und mit Kichererbsenmehl, Chilipulver, Kreuzkümmel, Salz, Kurkuma, Zucker und Backpulver mischen, Knödel formen und in Öl frittieren. Für Undhiyu Bohnen, grüne Erbsenschoten, grüne Chilischoten, Süßkartoffeln und Taroknollen waschen und in fingerdicke Stücke schneiden. Das Gemüse und kleine Melanzani im Ganzen in Öl frittieren, herausnehmen und zur Seite stellen. Für die Sauce Erdnussöl in einer Pfanne erhitzen, gehackte Knoblauchzehen, Spinatsauce, gemahlene Cashewnüsse, Kurkuma, Chilipulver, Salz und Zucker anrösten. Erbsen zufügen und dann das frittierte Gemüse dazugeben. Mit etwas frischem Koriander würzen. Zum Schluss die Muthias daruntermengen und auf Tellern anrichten. Tomaten einschneiden, auffächern und dazu dekorieren. Mit Fladenbrot servieren.



CHANA KI SABJI - KICHEREBSENEINTOPF

1 Schopflöffel Erdnussöl in einem Kochtopf erhitzen und je 1/1 TL schwarze Senfkörner und Kreuzkümmel dazugeben. 1 TL Hing (Knoblauchersatz) oder gehackten Knoblauch zufügen. 3-4 Handvoll frische Kichererbsen, 1 TL Kurkuma, 1-2 TL scharfes Chilipulver zugeben und alles gut vermischen. Mit 1 Glas Wasser aufgießen und 3.4 Minuten bedeckt garen lassen.



DHOKLA - PIKANTER KUCHEN

Reis und Linsenmehl mit Topfen und Molke zu einer dickflüssigen Masse mischen und über Nacht kühl stellen. In einem Topf Wasser erhitzen, darin etwas Natriumkarbonat auflösen, 1 EL Erdnussöl, 2 EL einer Paste aus Ingwer und grünem Chili und 1 EL Salz dazumischen. Das Ganze mit dem Teig vermengen und so lange Natriumkarbonat darüberstreuen, bis der Teig schön aufgegangen ist. Danach in eine Tortenform füllen und bedeckt über einem Wasserbad dämpfen. Etwas Chilipulver darüberstreuen. Wenn der Kuchenfertig gegart ist, 1 EL Erdnussöl darübergießen, in Form schneiden und mit Chutney servieren. Für das Chutney frischen Koriander, halbierte Zitronen (mit Schale), geschnittene grüne Chilis, gemahlene Erdnüsse, Zitronensaft und viel Zucker in einem Mixer zu einer Paste pürieren.