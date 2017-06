Natur im Garten Mein Naturgarten

Leopold Mayrhofer verwandelte einen ehemaligen Obst- und Gemüsegarten in einen wunderbaren Naturgarten. Schon in seiner Kindheit verbrachte er viele Stunden im Garten seiner Großtante und erlebte, wie sie im Einklang mit dem Garten und der Natur lebte. Für Leopold Mayrhofer ist die Gartenarbeit „eine körperliche Betätigung mit hohem Erholungsfaktor“ - ein Schwimmteich für sich und die Familie trägt natürlich auch dazu bei. Genauso speziell wie seine Lieblingspflanze, der Seidenschlafbaum, ist auch das Hobby des leidenschaftlichen Gärtners: Er züchtet Europäische Sumpfschildkröten, die einzige in Österreich heimische Schildkrötenart.



Im Gartenkalender beginnt der Hochsommer, und die Erdbeeren werden reif. Auch wenn der Sommer erst begonnen hat, werden jetzt die Wintersalate wie Radicchio, Winterkopfsalat oder Zuckerhut ausgesät. Die Paradeiser aufbinden und ausgeizen und durch regelmäßiges Gießen zu starke Feuchtigkeitsschwankungen vermeiden. Diese können, ebenso wie bei Gurken, zu Störungen in der Mineralstoffversorgung führen. Bei Paradeisern verursacht das Fruchtendfäule, und Gurken bekommen einen bitteren Geschmack.