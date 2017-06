Was die Franzosen "Petite Mort" nennen, endet in einem Waldstück bei Nürnberg tatsächlich tödlich. Christian Ranstedt, verheiratet und Vater von zwei Kindern, Professor an der Universität Erlangen und angesehener Bürger der Stadt Nürnberg wurde beim Liebesspiel in seinem Auto durch zwei Kopfschüsse aus nächster Nähe getötet.



Ranstedts Ehefrau Julia glaubte ihren Mann an der Universität. Für sie und ihre beiden Kinder bricht schlagartig eine Welt zusammen, die unzerstörbar schien. Warum wurde Christian Ranstedt ermordet? Warum in einem so pikanten Moment? Und wieso blieb, wer auch immer mit ihm im Auto war, am Leben?

Hauptdarsteller Fabian Hinrichs (Kriminalhauptkommissar Felix Voss)

Dagmar Manzel (Hauptkommissarin Paula Ringelhahn)

Eli Wasserscheid (Kommissarin Wanda Goldwasser)

Andreas Leopold Schadt (Kommissar Sebastian Fleischer)

Schauspieler Matthias Egersdörfer (Michael Schatz)

Ulrike C. Tscharre (Charlotte Pahl)

Uwe Preuss (Frederik Pahl)

Philippe Brenninkmeyer (Christian Ranstedt)

Jenny Schily (Julia Ranstedt)

Genija Rykova (Susanne Köster)

Bernd Regenauer (Eberhard Lorentz)

Buch Max Färberböck

Catharina Schuchmann

Regie Max Färberböck