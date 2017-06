Bruce Davidson – der US-Star Fotograf in der Galerie Westlich in Wien | Jazzfest – Wien im alljährlichen Zeichen des Jazz | Zoran Ferić – der kroatische Autor präsentiert seinen neuen Roman |

Die kulturWoche

Festival-Ausblick Sommer 2017

Sommerzeit bedeutet in Österreich auch Festspiel-Zeit. Ob auf große Konzertbühnen, in altehrwürdige Schlosshöfen oder an kühle Seen. Auch in diesem Sommer finden in ganz Österreich Kunstfestivals statt. mehr ...