IM ZENTRUM Flucht ├╝bers Mittelmeer: Retten? Zahlen? Abschieben?

Außenminister Sebastian Kurz hat mit seinem Vorstoß zur Schließung der sogenannten Mittelmeer-Route eine heftige Diskussion in Österreich und auch europaweit ausgelöst. Bundeskanzler Christian Kern spricht von einer nicht ernstzunehmenden Politik und erinnert an völkerrechtliche Verpflichtungen, die ein Asylverfahren für Flüchtende vorsehen. Kurz will auch Druck auf jene afrikanischen Länder ausüben, die in der Sache nicht mit Europa zusammenarbeiten wollen. Auch das hält Kanzler Kern für nicht zielführend. Soll Flüchtlingen die Route übers Mittelmeer nach Europa versperrt werden - und wenn ja, wie? Was kann getan werden, um Fluchtursachen zu bekämpfen? Und wie kann Schleppern das Handwerk gelegt werden, damit nicht weiterhin tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer:



Gerald Tatzgern

Bundeskriminalamt, Leiter des Büros der Bekämpfung von Menschenhandel und Schlepperei



Belachew Gebrewold

Politologe und Migrationsexperte, Management Center Innsbruck



Gerald Knaus

Vorsitzender Europäische Stabilitätsinitiative, ESI



Karin Kneissl

Afrika- und Nahost-Expertin



Mario Thaler

Geschäftsführer „Ärzte ohne Grenzen“



Aktuelle Änderungen vorbehalten!