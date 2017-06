Hohes Haus Das Parlamentsmagazin

ZEITZEUGE

Die Demokratiewerkstatt des Parlaments vermittelt Schülern zwischen 8 und 15 Jahren Grundkenntnisse im demokratischen Mitgestalten, gibt Einblicke in die Arbeit von Medien und bietet die Möglichkeit, mit interessanten Zeitzeugen über Politik und Zeitgeschichte zu reden. Mit Walter Arlen war jüngst ein Zeitzeuge der Schrecken des 20 Jahrhunderts auf Besuch in der Demokratiewerkstatt. Als Walter Aptowitzer in Wien geboren, konnte er in die USA flüchten, wo er unter dem Namen Walter Arlen als Komponist und Musikkritiker Karriere gemacht hat.