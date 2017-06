Zeit im Bild

Peter Pilz kündigt Rückzug an / SPÖ-Verteidigungsminister Hans-Peter Doskozil kündigt in der Pressestunde Eurofighter-Entscheidung Ende Juli an / SPD-Parteitag in Dortmund / Hunderte zivile Opfer beim Sturm auf die Altstadt von Mossul / Bis jetzt 75 Tote bei Unruhen in Venezuela / Mindestens 148 Tote bei Tanklaster-Explosion in Pakistan / Nachbar in Not hilft bei der Dürre in Ostafrika / Finale beim Donauinselfest