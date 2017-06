Pressestunde mit Mag. Hans Peter Doskozil, Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, SPÖ

Die Eurofighter beschäftigen weiterhin Österreichs Innenpolitik. Während die Betrugsanzeige von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil gegen den Hersteller Airbus läuft, haben diese Woche mit Wolfgang Schüssel und Alfred Gusenbauer zwei ehemalige Bundeskanzler im parlamentarischen Eurofighter-Untersuchungsaus-schuss aussagen müssen. Tatsache ist, dass der Betrieb der Abfangjäger die finanziellen Möglichkeiten Österreichs bei weitem übersteigt. Doskozil lässt daher auch die Einstellung der Eurofighter überprüfen, das Ergebnis soll in den nächsten Tagen vorliegen. Wie kann die Luftraumüberwachung ohne Eurofighter sichergestellt werden? Kann die Klage gegen Airbus erfolgreich sein? Welche Konzepte hat der Verteidigungsminister in der Flüchtlingspolitik - Stichwort Sperre der Mittelmeerroute? Und wie sieht Doskozil die Arbeit der bisherigen Koalition und den künftigen Kurs der SPÖ in Koalitionsfragen?



Die Fragen stellen:



Esther Mitterstieler

„News“



und



Thomas Langpaul

ORF



Aktuelle Änderungen vorbehalten!