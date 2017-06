Reisezeit - Kurztrip Maria Rain

Maria Rain im Rosental liegt acht Kilometer südlich von Klagenfurt zwischen den Abhängen des Sattnitzmassivs und der Drau. Ihre mächtigen Kirchtürme heißen die Besucher schon von weitem willkommen. Wesentlich jüngeren Datums ist die Akkordeonwerkstatt des Ortes. Hier werden die in der Volksmusik beliebten Handzuginstrumente, deren Vorläufer Kirchenorgeln und Pianos waren, in aufwendiger Arbeit zum Klingen gebracht. Musikalisch beschwingt marschieren wir in die Carnica Region. Vorbei an unberührter Natur, mächtigen Wäldern bis zu einem Kleinod bäuerlicher Kultur, dem Heimatmuseum der Familie Lutschounig in Saberda.