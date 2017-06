Mei liabste Weis

Kursaal im Kurhaus Meran in Südtirol. Anlass ist das 700-jährige Jubiläum der Stadtrechtsverleihung 1317 -2017.

Die Kurstadt Meran blickt auf eine große Tradition als ehemalige Landeshauptstadt und in modernerer Zeit als Kurmetropole zurück. Das südliche Flair, die heitere, oft schwungvolle K. u. K Architektur mit viel Grün und die Beliebtheit als frühes Tourismuszentrum haben viel zum Mythos Merans beigetragen. Auch heute erinnert man gerne daran, dass schon Kaiserin "Sisi" hier ihre Aufwartung gemacht hat.

Die "Liabste Weis" bietet neben Südtiroler Volksmusik viel Kulinarik, sommerliche Natur und einen Besuch in den für die Gegend so typischen Schlossbauten. Dazu gehört natürlich das Stammschloss Tirol oder auch das Castel Katzenzungen in Prissian-Tisens mit einer der ältesten Weinreben der Welt.

Die Waalwege rund um den Meraner Talkessel, eine aufregende Greifvogelschau und die "Liabste Speis" (Wildkräuterknödel von Priska Weger aus Schenna) versetzen das Publikum in die angenehme Stimmung, welche bei allen Südtirol-Genießern so beliebt ist.

Die Musikantinnen und Musikanten:

Brauhaus Musig, Geigenmusig Familie Platter, Abies Alba, Meraner Zitherkreis

Eine kleine Überraschung werden Guten Morgen Österreich- und Südtirol heute-Moderatorin Sabine Amhof und ihr Kollege Patrick Rina bringen: Sie haben einen gemeinsamen Gesangsauftritt in Vorbereitung.