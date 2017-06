Die Rettungshunde - Hochzeitsreise in den Tod Dramatisches Action-Movie mit den "Rettern auf vier Pfoten"

Eine Hochzeitsgesellschaft verunglückt mit dem Bus in den Bergen. Unter den Überlebenden ist Hundeführer Tom Baier, der sofort seinen Hund Hitch losschickt, um Hilfe zu holen. Eine dramatische Rettungsaktion beginnt.

Im Mittelpunkt des Actioners "Die Rettungshunde - Hochzeitsreise in den Tod" steht die spannende und professionelle Arbeit der Rettungshundestaffel RED (Rescue Dogs). Für diese ist das Retten von Menschen das harte tägliche Brot. Die eingespielte Crew besteht aus vier unerschrockenen Hundeführern inklusive je einem speziell ausgebildeten Suchhund als verlässlichen Partner. Die Vierbeiner retten auch im realen Leben als trainierte Katastrophenhunde Leben.

Inhalt Schweren Herzens nimmt Tom Abschied von der Hunderettungsstaffel, um einen leitenden Posten in Berlin anzunehmen. Privat freut er sich auf die Hochzeit seines Freundes Tilo. Auf einer einsamen Straße kommt es zur Katastrophe. Der Bus der Hochzeitsgesellschaft verunglückt und stürzt in eine Schlucht. Das Leben der Schwerverletzten hängt an einem seidenen Faden und bei der schwangeren Braut setzen die Wehen ein. Tom schickt seinen Rettungshund, Labrador Hitch, los, um Hilfe zu holen.



Eine Koproduktion RTL/ORF

DARSTELLER Florian Weber (Tom Baier)

Barbara Lanz (Vera Sandner)

Mariella Ahrens (Caro Hansen)

Julian Weigend (Markus Teschner)

Andrea Nürnberger (Maria Egger)

Nikolai Ritzkowsky (Johnny Pielke)

Henning Baum (Kai Berner)

Hendrik Duryn (Tilo Eggers)

REGIE Thomas Nikel

Drehbuch: Peter Mazzuchelli

Kamera: Stefan Unterberger

Musik: Siggi Mueller

Die zweibeinigen Rettungsengel, die mit viel jugendlichem Esprit über die TV-Schirme huschen, werden von vier Newcomern und Jungstars dargestellt: Florian Weber ("Unser Charly") ist der Teamleader, neben Mariella Ahrens ("666 - Trau' keinem, mit dem du schläfst") und Nikolai Ritzkowsky ("Kommissar Rex", "Medicopter 117") komplettiert die Österreicherin Barbara Lanz das wagemutige Quartett. Den Zuseherinnen und Zusehern des ORF ist die knapp 20-Jährige durch diverse Episodenrollen in den ORF-Serien "Dolce Vita & Co.", "Soko Kitzbühel" und "Schlosshotel Orth" sowie aus dem TV-Film "Liebe versetzt Berge" (mit Harald Krassnitzer) bekannt.

In weiteren Rollen spielen der in Graz geborene Julian Weigend ("Lenya - Die größte Kriegerin aller Zeiten", "Dolce Vita & Co."), Henning Baum ("Der letzte Bulle"), Hendrik Duryn, Natascha Hirthe und Oliver Stadel. Das Drehbuch zu "Die Rettungshunde" stammt ebenfalls von einem Österreicher: "Julia"-Autor Peter Mazzuchelli, der seine Liebe zu heißer Action bereits bei "Medicopter 117" unter Beweis stellte. Regie führte ebenfalls ein erfahrener "Medicopter"-Haudegen: Thomas Nikel.