Bewusst gesund - Das Magazin

*Krebs und Beruf- so gelingt der Wiedereinstieg *Neuer Fitnesstrend – Krabbeln gegen Schmerzen *Brustaufbau – Eigengewebe oder Implantat

Krebs und Beruf- so gelingt der Wiedereinstieg

Krebserkrankungen betreffen Menschen jeden Alters. Viele von ihnen stehen mitten im Berufsleben. Dank moderner Therapiemethoden steigt die Lebenserwartung trotz einer Tumorerkrankung an und Betroffene können an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Berufspausen sind meist unumgänglich. Der Wiedereinstieg nach einer Krebserkrankung fällt Betroffenen nicht immer leicht. Nach der schwierigen Diagnose und einer körperlich und seelisch anstrengenden Therapie wieder voll ins Berufsleben einzusteigen überfordert viele. Mit 1. Juli tritt deshalb ein neues Gesetzt in Kraft, durch welches Menschen nach langer Krankheit die Möglichkeit haben wieder langsam ins gewohnte Arbeitsumfeld einzusteigen. Bewusst gesund hat sich angesehen wie das funktionieren kann.



Gestaltung: Vroni Brix