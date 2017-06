Die Barbara Karlich Show Die Scheidung hat uns zu guten Freunden gemacht

hat sich nach neun Jahren von seiner Langzeitfreundin getrennt. "Am Ende lebten wir wie die besten Freunde zusammen, daher haben wir uns zur Trennung entschlossen. Unsere Freundschaft blieb aber erhalten." Doch Alfreds neue Partnerin kam damit nicht klar. "Sie war eifersüchtig und wollte, dass ich den Kontakt abbreche." Für seine zukünftige Frau machte er diesen Schritt auch. "Ich bemerkte, dass meine Exfreundin und ich uns mit dem Festhalten an unserer Freundschaft blockierten und uns für neue Partnerschaften nicht öffnen konnten. Deshal beendete ich diese Freundschaft."

Ghazaleh, 46, Klinische und Gesundheitspsychologin aus Wien,

erklärt: "Ich bin Iranerin und von meinem Glauben her eine Bahai." Daher hatte Ghazaleh einen Wunsch an ihren Mann, als er sich von ihr trennen wollte: "Bei uns spricht man von dem Jahr der Trennung. Ich bat meinen Mann daher mit der Scheidung ein Jahr zu warten. In dieser Zeit lebtenn wir nicht unter einem Dach." Doch das war nicht alles: "Ich wünschte mir von ihm auch ein Abschiedswochenende in der Form eines Workshops. Trotz unserer Bemühungen haben wir es aber nach dem Ende unserer Ehe nicht geschafft, Freunde zu werden."