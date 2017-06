Medicopter 117 - Jedes Leben zählt No Risk No Fun

Eine Gruppe von jungen Leuten betreibt extrem riskantes Fallschirmspringen. Bei einer dieser Aktionen kann Sebastian in allerletzter Sekunde den Fallschirm öffnen, aber nicht mehr kontrolliert landen. Er rutscht über die Kante eines Steinbruchs und hängt dort verletzt und nur mehr an der Fallschirmseide. Peter Berger kann ihn aus der Luft retten. Doch anstatt einen Gang zurückzuschalten, stachelt sich die Clique zu immer riskanteren Flugmanövern an.



Koproduktion RTL/ORF