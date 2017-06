Am 23. Juni wird bereits zum elften Mal die Festivalsaison in Grafenegg mit der Sommernachtsgala spektakulär eröffnet. Im stimmungsvollen Ambiente unter freiem Himmel geben sich auch diesmal wieder hochkarätige Stars der Musikwelt ein Stelldichein auf der markanten Bühne des Wolkenturms.

Das Publikum vor Ort und an den Fernsehschirmen zu Hause darf sich auf einen besonderen Gast freuen, der – krankheitsbedingt - zuletzt wenig in der Öffentlichkeit auftrat und auch in Österreich mehr durch seine Absagen von sich reden machte: der russische Bassbariton Dmitri Hvorostovsky freut sich auf seine allererste Mitwirkung bei der Festival-Gala und hat neben Opernarien von Mozart und Verdi auch ein paar Gassenhauer wie "Ochi Chornye" (Schwarze Augen) vorbereitet.